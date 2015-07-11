Премьера Сербии на траурной церемонии в Сребренице забросали камнями и бутылками (фото)

Как передает Русская служба ВВС со ссылкой на информагентства, сербская делегация спешно покинула церемонию и направилась к припаркованным за кладбищем машинам.

Один из сотрудников премьер-министра сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что камень попал в лицо Вучичу и разбил ему очки.

Перед этим Вучич выступил на траурной церемониии, посвященной 20 годовщине убийства 8000 боснийских беженцев - самого кровавого преступления в Европе со времен Второй мировой войны. Его речь была встречена гулом неодобрения.

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Отмечается, что этот инцидент вызвал гневную реакцию в Белграде.

"Нападение на премьер-министра Сербии Александра Вучича – это нападение на саму Сербию и на всех остальных сербов", - заявил глава МИД страны Ивица Дачич.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович назвал этот инцидент попыткой покушения на премьера-министра.

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"Это скандальное нападение, и его можно расcматривать как попытку покушения", - заявил Стефанович в интервью сербскому телевидению.

"Власти Боснии даже не попыталась создать хотя бы минимальные условия защиты и безопасности премьер-министру Сербии", - сказал он.

Согласно сообщению, этот инцидент омрачил траурную церемонию в Сребренице, на которую съехались десятки тысяч человек. Здесь будут захоронены обнаруженные и идентифицированные с помощью анализа ДНК останки 136 жертв резни в Сребренице.

В Сребреницу также прибыли десятки государственных деятелей из разных стран мира, среди них - глава внешней политики ЕС Федерика Могерини, экс-президент США Билл Клинтон, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, британская принцесса Анна и королева Иордании Нур.

Билл Клинтон, бывший в 1993 году президентом США, извинился за то, что для прекращения войны потребовалось столь долгое время. "Я никогда больше не хочу увидеть подобное массовое убийство людей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, десятки тысяч людей съехались в Сребреницу, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине убийства 8 тысяч боснийских беженцев - самого кровавого преступления в Европе со времен Второй мировой войны.