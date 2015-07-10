Умер актер Омар Шариф

Об этом сообщил его агент, передает Би-би-си. Некоторое время назад сообщалось, что Омар Шариф борется с болезнью Альцгеймера.

Омар Шариф родился в 1932 году в египетской Александрии. Его настоящее имя - Мишель Димитрий Шалхуб.

Омар Шариф снимался в американском и европейском кино. Он сыграл в эпосе Дэвида Лина "Лоуренс Аравийский" и комедии "Смешная девчонка" с Барбарой Стрейзанд.

В 1962 году он получил премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за работу в фильме "Лоуренс Аравийский", а в 1965 как лучший актер за роль Юрия Живаго в драме "Доктор Живаго".

Актер был также номинирован на "Оскар".