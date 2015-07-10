Умер актер Омар Шариф
17:47, 10 июля 2015Мир
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Знаменитый египетский актер Омар Шариф умер в возрасте 83 лет.
Актер был также номинирован на "Оскар" / kino-teatr.ru
Об этом сообщил его агент, передает Би-би-си. Некоторое время назад сообщалось, что Омар Шариф борется с болезнью Альцгеймера.
Омар Шариф родился в 1932 году в египетской Александрии. Его настоящее имя - Мишель Димитрий Шалхуб.
Омар Шариф снимался в американском и европейском кино. Он сыграл в эпосе Дэвида Лина "Лоуренс Аравийский" и комедии "Смешная девчонка" с Барбарой Стрейзанд.
В 1962 году он получил премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за работу в фильме "Лоуренс Аравийский", а в 1965 как лучший актер за роль Юрия Живаго в драме "Доктор Живаго".
Актер был также номинирован на "Оскар".
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