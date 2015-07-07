Die Zeit: Немецко-французская настройка инструментов перед экстренным саммитом

«Настроить скрипки», то есть прийти к соглашению, - говорят во Франции, когда двое или больше людей согласуют свои разные позиции и в лучшем случае, даже приходят к общему мнению. Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд хотели настроить скрипки перед сегодняшним греческим концертом на саммите в Брюсселе, когда они встретились вчера вечером в Париже. Потому что иначе - любой музыкант, который играет в группе или оркестре, знает это очень хорошо – ужасная дисгармония обратит людей в бегство.

Об этом пишет Карин Финкенцеллер в своей статье «Немецко-французская настройка инструментов перед экстренным саммитом», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Но проблема в том, что Меркель и Олланд с трудом смогли извлечь какие-либо звуки из своих инструментов. «Дверь остается открытой для переговоров». Эта фраза канцлера была, по крайней мере, приближением к позиции социалистического французского правительства, что мирное урегулирование возможно даже после греческого «Oxi» в воскресенье, должно быть возможным. Олланд, в свою очередь, согласовал свой репертуар с нотами требований Берлина, что греческое правительство сейчас должно представлять только «серьезные и заслуживающие доверия предложения», если страна хочет остаться в еврозоне.

Посмотрим, как они будут звучать сегодня. Во Франции наблюдатели ожидают, что Олланд, после своей медлительности в последние недели и месяцы, наконец, возьмет на себя ведущую роль, и больше не позволит, чтобы Меркель или ее министр финансов Вольфганг Шойбле задавали тон. «Посредник необходим, и это может быть только Франция, при поддержке Италии», говорит Гаэль Брюстье, политолог фонда Жан-Жорес Фонда в Париже, названного в честь социалиста-реформатора и соучредителя Социалистической партии.

Немного поздно спохватился

Олланд практически позволил Меркель себя обойти, потому что он никогда не верил в возможность грексита, считает Ромарик Годин, журналист газеты La Tribune. «Он спохватился только на прошлой неделе. Это немного поздно. В еврогруппе есть сообщество единомышленников в отношении Греции, к которой не принадлежат только Франция и Италия. Велик риск, что в момент принятия решения они останутся одни».

То, что Олланд, тем не менее, в последний момент все же пытался, и при этом его активно поддерживали глава фракции левого крыла социалистов Жан-Кристоф Камбаделис, а также министр финансов Мишель Сапен и даже либеральный министр экономики Эммануэль Макрон, не в последнюю очередь из-за 68 млрд французских евро, которые сейчас «горят» в Греции.

Эрик Дор, директор экономических исследований в школе менеджмента IESEG в Париже, подсчитал, что каждый гражданин страны предоставил Греции 1,035 евро. И глава французского центрального банка Кристиан Нойер заявил в феврале, что сокращение долга на 50 процентов, добавит к налогам граждан еще 1000-1200 евро. Не в одночасье, правда. Сроки по кредитам из первого пакета помощи в 2011 году истекут только в 2020 году, а гарантии для Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) – только в 2073.

Олланду необходимы голоса левых

Дор убежден, что наибольший риск заключается в том, что Франция в ответ на реакцию рынков после грексита, вероятно, как Италия, Испания, Португалия и Бельгия, в будущем вынуждена будет платить более высокие процентные ставки по государственным облигациям. «На рынках постоянно будут спрашивать, какая страна станет следующей. Чтобы защитить себя, инвесторы потребуют надбавку за риск выхода из еврозоны. Это лишь усугубит и без того критическую бюджетную ситуацию во Франции». Уже сегодня у государства долг, который составляет более двух триллионов евро. «Я убежден, что грексит вызовет эффект снежного кома», предупреждает Кристофер Дембик, экономист банка Saxo Banque.

Также сложно просчитать политические последствия внутри страны. Крайние левые Франции, а также повстанцы в Социалистической партии, которые всегда призывали к отмене политики жесткой экономии также и во Франции, считают греческое «Нет» своей победой. «Греческие граждане проснулись, французские граждане скоро сделают то же самое», предсказывает «левый» политик Жан-Люк Меланшон.

Но Олланду необходимы голоса «левых», если он хочет сохранить, по крайней мере, какие-то шансы, вновь быть избранным президентом в 2017 году. В отличие от Меркель, которой выход, а точнее сказать, выброс Греции из еврозоны, никак не навредит, для Олланда это станет настоящим политическим фиаско. В Берлине, однако, также осознают опасность того, что остальная часть ЕС в будущем вряд ли присоединиться к немецко-французским капитанам, если они в условиях сегодняшнего кризисе даже не смогут договориться друг с другом.

Поиски компромисса

Также потому, что партия радикальных правых, которая набирает силу во Франции и негативно настроена по отношению к евро и к Европе, пытается сделать из этого политический капитал. «Я думаю, мы должны заявить, что еврозона провалилась. Поэтому мы должны договориться и вернуться к нашим национальным валютам», призывала Марин Ле Пен, председатель Национального фронта (FN), в понедельник утром.

Поэтому Олланд и Меркель будут пытаться совместно найти решение, которое помогло бы обеим сторонам сохранить лицо. Грекам, потому что они смогут по-прежнему получать финансовую поддержку и оставаться в еврозоне. И толпе озлобленных кредиторов, потому что Афинам придется пойти на уступки. «История Европы основывается на компромиссах. Они часто были искусственными и шаткими, но все же компромиссами», говорит Ханс Старк, научный сотрудник Французского института международных отношений. «Греция должна признать, что она не может получить все». Диалог все еще возможен, «если обе стороны готовы двигаться».

Полезным для этого может быть то, что министр финансов Янис Варуфакис больше не нарушает концерт фальшивыми нотами.