СМИ: в Елисейском дворце начались переговоры Олланда и Меркель по Греции

В ходе беседы стороны намерены рассмотреть итоги воскресного референдума в Греции. После обмена приветствиями Франсуа Олланд и Ангела Меркель сразу же прошли в Елисейский дворец, не став делать никаких заявлений для прессы, сообщает ТАСС.

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Накануне Франсуа Олланд провел телефонный разговор с премьером Греции Алексисом Ципрасом с тем, чтобы, по словам собеседника в администрации, убедить Афины "продемонстрировать волю к переговорам".

Во Франции отмечают, что Париж заинтересован в диалоге с Берлином по Греции в интересах "общей стратегии".

Вместе с тем Берлин сохраняет пока "жесткую линию" в отношении Афин.

Как сообщал УНИАН, 61,31% греков высказались на референдуме 5 июля против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей. Всего на 19,2 тыс. участках проголосовали 6,2 млн человек.