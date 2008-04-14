Совбез ООН рассмотрит ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта

Сегодня Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет консультации по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, обсуждение этой темы пройдет накануне принятия резолюции о продлении мандата Миссии ООН по наблюдению в Грузии, который истекает 15 апреля.

Члены СБ ООН рассмотрят, в частности, доклад Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна о ситуации в зоне конфликта, представленный 4 апреля. В документе Генсек рекомендовал Совету безопасности продлить мандат миссии и назвал положение в зоне конфликта напряженным, но в целом относительно стабильным. ПАН Ги Мун также выразил надежду на скорое возобновление регулярных встреч по вопросам безопасности с участием представителей грузинской и абхазской сторон, которые были прерваны.

"Период длительной стабильности вдоль линии прекращения огня в Кодорском ущелье улучшил бы перспективы восстановления в значительной степени разрушенных отношений между двумя сторонами", - подчеркивается в докладе.

Кроме того, Генеральный секретарь отметил роль укомплектованных российскими военнослужащими Коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта и содействие, которое они оказывают Миссии ООН по наблюдению в Грузии.

Как известно, грузино-абхазский конфликт начался 14 августа 1992 года, когда Грузия ввела войска в Абхазию - бывшую автономию в составе Грузинской ССР, которая объявила о своей независимости. Грузинские войска встретили там вооруженное сопротивление.

Вооруженный конфликт, приведший к потере Грузией контроля над Абхазией, завершился 30 августа 1993 года. Абхазия добивается признания своей независимости на международном уровне, Грузия - восстановления контроля над этой территорией.