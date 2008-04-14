Папа римский помолится за террористов - Times

Папа римский Бенедикт XVI призвал верующих молиться за успех его визита в США, который должен стать точкой «духовного обновления» страны. Как пишет газета The Times, понтифик надеется, что его визит, встречи с президентом США Джорджем Бушем и молитва на месте, где ранее находились здания Всемирного торгового центра, станут началом возрождения американцев. Однако намерения папы молиться за искупление грехов террористов уже вызвало многочисленные толки. По словам представителей понтифика, эти действия направлены на возобновление диалога между религиями.

Газета.ру