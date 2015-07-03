Возросло число жертв крушения парома на Филиппинах

По данным филиппинской береговой охраны, удалось спастись 141 человеку, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сообщил один из пассажиров, паром начал крениться на правый бок и попал под большую волну.

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Из-за паники пассажиры столпились именно на этой стороне, что и привело к опрокидыванию, отметил спикер береговой охраны.

"Нам дали спасательные жилеты, но мы не могли надеть их до того, как паром затонул", - сказал уцелевший пассажир.

По заявлению филиппинской береговой охраны, паром MB Nirvana, на борту которого находились 173 пассажира, направлялся на остров Камотес, но через сильные волны перевернулся в 200 м от (причала) порта Ормок.