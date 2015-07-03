Нидерланды поддержали создание трибунала по сбитому на Донбассе Boeing

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к Австралии, Бельгии, Малайзии и Украине с просьбой поддержать в ООН идею создания международного трибунала, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Справедливость для жертв крушения изначально была для нас приоритетом", - подчеркнул он.

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Накануне и Малайзия проинформировала Совет безопасности ООН о своем намерении добиваться создания трибунала. Ранее с такой идеей в ООН выступил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс.

Ранее Россия выступила против международного трибунала по делу о крушении Boeing на Донбассе, считая такую идею несвоевременной и контрпродуктивной.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.