Глава Еврогруппы заявил, что греческие политики обманывают свой народ

Греческие чиновники обманывают свой народ.

Об этом заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, который также является министром финансов Нидерландов, после заседания кабинета министров страны, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, утверждения министра финансов Греции Яниса Варуфакиса о том, что Греция была недалека от подписания соглашения с международными кредиторами, являются "абсолютно ложными".

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Как отметил Дейсселблум, Греция столкнулась с немалыми трудностями, и независимо от результата воскресного референдума, сложные фискальные меры являются неизбежными.

"Любой политик, который утверждает, что в случае голосования "против" на референдуме, они (мероприятия) не были бы необходимыми, обманывает свой народ", - подчеркнул председатель Еврогруппы.

Напомним, ранее в Совете Европы назвали греческий референдум таким, что не соответствует международным стандартам.

Ранее законность греческого референдума поставила под сомнение глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она заявила, что референдум будет касаться предложений кредиторов, которые на 5 июля уже не будут актуальными.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в минувшую пятницу вечером референдум по предложениям международных кредиторов.