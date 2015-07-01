В Совете Европы считают, что греческий референдум не будет соответствовать международным стандартам

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Ekathimerini.

По его словам, по международным стандартам необходимо, чтобы референдум проводился минимум через две недели после даты его объявления. Это позволяет провести общественные обсуждения, а также организовать международных наблюдателей для мониторинга процесса.

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"Объявления голосования в такие короткие сроки является большой проблемой", - сказал генсек Совета Европы.

Кроме того, по словам Ягланда, вызывает сомнения сам характер вопросов, вынесенных на референдум.

"Также фактом является то, что вопросы, поставленные перед людьми, не до конца понятны", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что после короткого совещания с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем Ангела Меркель объявила: "Перед референдумом (в Греции 5 июля - Ред.) немецкая сторона не может обсуждать ни один запрос".

Накануне Ангела Меркель заявляла, что греческий народ имеет легитимное право проводить референдум, и результат народного волеизъявления будет признан.