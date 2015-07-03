Лидеры ЕС не поедут на парад победы в Китай из-за Путина - посол ЕС

Об этом сообщила "ЕвроПравда" со ссылкой на сообщение посла ЕС в Китае Ганса Дитмара Швайгута.

"Я не могу говорить за других, но считаю маловероятным, что топ-лидеры Европейского союза примут участие в параде", - сказал Швайсгут.

Одной из причин отказа лидеров ЕС от поездки в Пекин может стать присутствие на параде президента России Владимира Путина и участие в нем подразделений российской армии.

В мае председатель КНР Си Цзиньпин посетил парад в Москве, который западные лидеры бойкотировали из-за агрессии России в Украине.

Посол выразил обеспокоенность тем, как этот парад могут воспринять в мире.

"Станет ли это событие, в том числе военный парад, посланием примирения? Будет ли это событие основой для мира в регионе или только расшевелит обиды?", - добавил посол.

Читайте такжеБанки Китая из-за санкций заняли очень осторожную позицию в отношении России - СМИ

Отмечается, что Китай пригласил нескольких лидеров западных стран, однако лидер КНР Си Цзиньпин может остаться на трибуне только в компании нескольких западных чиновников.