В России перенесли выборы в Госдуму

Как передает корреспондент "Росбалта", за его принятие проголосовали 339 депутатов, против — 102.

На заседании депутаты отклонили все поправки к документу, которые были предложены фракциями КПРФ и ЛДПР. В частности, не была поддержана поправка о переносе выборов в Госдуму на 6 ноября вместо указанной в документе даты — 18 сентября.

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Госдума также отказалась отменить "золотые парашюты" для депутатов, которым не удастся переизбраться в новый состав Госдумы.

Согласно закону, выборы Госдумы седьмого созыва пройдут в 2016 году не 4 декабря, а 18 сентября. В этот же день будут проведены выборы в региональные заксобрания и представительные органы муниципалитетов.

Документом также предусматриваются компенсации депутатам, которые не смогут переизбраться в Госдуму следующего созыва, в размере 1,5 млн рубей. За ними на три месяца также сохранятся социальные льготы и привилегии, включая медобслуживание и служебную квартиру в Москве, а также депутатская неприкосновенность.

Законопроект о переносе выборов в Госдуму был внесен представителями трех фракций "Единой России", ЛДПР и "Справедливой Россией".