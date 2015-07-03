Эксперт по биохимическому оружию сбежал из КНДР с информацией об опытах над людьми
47-летний ученый, сбежавший в Финляндию через Филиппины, намерен до конца июля выступить как свидетель перед Европарламентом.
Северокорейский специалист по биохимическому оружию сбежал в Финляндию с 15 гигабайтами информации о результатах опытов над людьми, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в организации, которая занимается защитой прав человек в КНДР, передает РИА Новости.
В сообщении отмечается, что перебежчик — 47-летний ученый по фамилии Ли, работавший в научно-исследовательском центре в городе Канге, в провинции Чагандо — сбежал в Финляндию через Филиппины 6 июня.
"Причиной для побега, якобы, стали его сомнения по поводу экспериментов", — сообщил источник агентству.
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Ли взял с собой носитель информации с записанными на нем 15 гигабайтами результатов экспериментов над людьми, чтобы "пролить свет на антигуманные опыты", которые проводятся в Северной Корее. Ли намерен выступить как свидетель перед Европарламентом до конца июля.