В КНДР суд приговорил двух южнокорейцев к пожизненной каторге

Как сообщает южнокорейское агентство новостей Йонхап со ссылкой на государственное радио КНДР, оба осужденных были арестованы в марте.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи отрицает, что осужденные были связаны со спецслужбами, сообщает Русская служба ВВС.

Северокорейские власти неоднократно задерживали посещавших КНДР иностранцев.

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В 2012 году был задержан американский проповедник Кеннет Пэ. В мае 2013 года его приговорили к 15 годам тюрьмы, а затем направили в трудовой лагерь.

В феврале 2014 был арестован австралийский миссионер, 75-летний Джон Шорт, которого впоследствии освободили.

Весной 2014 был осужден баптистский пастор Ким Чон Ук, которого также обвинили в том, что он работал на спецслужбы Республики Корея. А позднее 33 человека были приговорены к смертной казни за связь с этим священником.