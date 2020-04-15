Роттердамский концертный зал, где должно было состояться "Евровидение-2020", обустроили под медицинский центр

Ожидается, что центр будет открыт для пациентов 20 апреля, там будут лечить людей с коронавирусом или другими заболеваниями, которые не требуют госпитализации.

Роттердамский концертный зал Ahoy, где в следующем месяце должен был проходить международный песенный конкурс "Евровидение-2020", обустроили под медицинский центр для лечения больных COVID-19.

Как сообщает Reuters, в помещении могут поместиться 680 больничных коек, и первые 80 уже установлены.

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Ожидается, что центр будет открыт для пациентов в понедельник, 20 апреля, там будут лечить людей с коронавирусной инфекцией или другими заболеваниями, которые не требуют госпитализации.

Количество случаев COVID-19 в Нидерландах быстро возросло с момента сообщения о первом заболевшем 27 февраля, и достигло на сегодня 28 тыс. с более чем 3,1 тыс. летальных.

В последние дни сообщалось, что количество госпитализаций снизилось до менее 200 в день.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые из Школы общественного здоровья при Университете Гонконга изучили, насколько устойчив возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях.