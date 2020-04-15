В Сербии вводят комендантский час на Пасху - СМИ

Правительство отвергло требование Синода Сербской православной церкви позволить верующим в воскресенье принять участие в Пасхальных богослужениях.

Кабинет министров Сербии ввел комендантский час от 17:00 пятницы, 17 апреля, до 5:00 вторника, 21 апреля.

Как сообщает Радио Свобода, это означает практически полный, за незначительными исключениями, запрет выходить из дома.

Правительство отвергло требование Синода Сербской православной церкви (СПЦ) разрешить верующим в воскресенье принять участие в Пасхальных богослужениях.

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После разговора с главой государства Александром Вучичем патриарх СПЦ Ириней заявил, что Пасхальные службы будут служить без граждан.

На прошлой неделе, когда праздновали Пасху по григорианскому календарю, католические и протестантские иерархи отправляли богослужение в пустых церквях. Богослужение транслировалось в социальных сетях, на радио и телевидении.

По состоянию на 15 апреля в Сербии зафиксировали 4873 больных COVID-19, умерли 99 человек. Врачи и работники медицинских учреждений составляют 10% инфицированных.

Чрезвычайное положение в Сербии было введено 15 марта. С тех пор в стране еще несколько раз объявляли комендантский час - сначала в вечернее и ночное время, потом на выходные и целыми днями, как сейчас. За нарушение правил осуждены 94 человека, административные санкции на сумму до 1500 евро наложены более чем на тысячу человек.

Всего в мире, по информации Центра данных о коронавируес Университета имени Джонса Хопкинса в США, в настоящее время подтверждены 2 000 984 случая коронавирусного заболевания, 128 071 человек умер, 500 996 выздоровели.