Далай-лама выступил со сцены британского музыкального фестиваля

Далай-лама в воскресенье, 28 июня, побывал на музыкальном фестивале в Гластонбери. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Духовный лидер Тибета обратился со сцены к гостям музыкального шоу. Он говорил о важности любви, терпимости и прощения в урегулировании конфликтов, в том числе таких, как в Сирии и Ираке.

Далай-лама признался, что на фестивале стал свидетелем чувств радости среди слушателей разного возраста. «Это праздник людей, это то, как должно быть, а не как мероприятия политиков», — сказал он.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, он также рассказал, что если бы не был далай-ламой, хотел бы водить трактор.

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Тибетский лидер 6 июля празднует 80-летие. Зрители фестиваля спели в честь него Happy Birthday To You.

Далай-лама рассказал, что китайские буддисты хотели бы познакомиться с тибетскими традициями. Он добавил, что Тибет со своей стороны «хотел бы подлинной автономии», и сообщил, что в сентябре собирается повторно приехать в Великобританию. Визит состоится за несколько дней до официального посещения острова президентом Китая Си Цзиньпинем.

Пекин осуждает государства, в которых Далай-ламе дают трибуну для открытых высказываний. Пекин считает выступления духовного лидера раскольническими.

Фестиваль Гластонбери получил название по близлежащему английскому городку. Фестиваль проводится уже 45 лет — с 1970 года. На музыкальном форуме соревнуются в исполнительском искусстве любые желающие, и известные певцы и музыкальные коллективы.

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Гластонбери считается одним из главных событий музыкального года в Британии. Фестиваль славится прежде всего своими рок-концертами. В рамках форума проходят выступления танцевальных, фольклорных, театральных и цирковых коллективов, устраиваются художественные экспозиции.