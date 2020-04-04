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Трамп уволил чиновника, рассказавшего о разговоре с Зеленским

08:26, 04 апреля 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил Конгресс о том, что увольняет генерального инспектора разведывательного сообщества США, который был участником возбужденного против него импичмента.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что планирует через 30 дней уволить чиновника Майкла Аткинсона, отметив: «Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанностей генеральных инспекторов».

«Это больше не касается этого генерального инспектора», – сказал он.

Демократы такое решение Трампа раскритиковали.

«В условиях чрезвычайного положения в стране недопустимо, чтобы президент снова пытался подорвать целостность разведки, увольняя еще одного сотрудника просто потому, что тот выполняет свою работу», – ответил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Во время слушаний дела об импичменте Аткинсон подтвердил злоупотребление служебным положением Трампом, который требовал от Киева начать расследование относительно компании сына Джона Байдена – своего вероятного конкурента на президентских выборах 2020 года.

Аткинсон также был обеспокоен тем, что Трамп потенциально подверг себя серьезным рискам национальной безопасности», когда давил на президента Украины Владимира Зеленского.

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