Трамп уволил чиновника, рассказавшего о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил Конгресс о том, что увольняет генерального инспектора разведывательного сообщества США, который был участником возбужденного против него импичмента.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп заявил, что планирует через 30 дней уволить чиновника Майкла Аткинсона, отметив: «Очень важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанностей генеральных инспекторов».
«Это больше не касается этого генерального инспектора», – сказал он.
Демократы такое решение Трампа раскритиковали.
«В условиях чрезвычайного положения в стране недопустимо, чтобы президент снова пытался подорвать целостность разведки, увольняя еще одного сотрудника просто потому, что тот выполняет свою работу», – ответил сенатор-демократ Марк Уорнер.
Во время слушаний дела об импичменте Аткинсон подтвердил злоупотребление служебным положением Трампом, который требовал от Киева начать расследование относительно компании сына Джона Байдена – своего вероятного конкурента на президентских выборах 2020 года.
Аткинсон также был обеспокоен тем, что Трамп потенциально подверг себя серьезным рискам национальной безопасности», когда давил на президента Украины Владимира Зеленского.