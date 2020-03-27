На фоне пандемии коронавируса в Италии резко упал уровень преступности
07:53, 27 марта 2020Мир
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Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.
Иллюстрация / REUTERS
В Италии, которую эпидемия коронавируса затронула наиболее сильно из европейских стран, наметилось резкое снижение уровня преступности.
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Как сообщает DW, с 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тысячи преступлений.
Это на 64% меньше, чем в тот же период 2019 года.
Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.
Как сообщал УНИАН, в Италии более 80 тысяч человек заболели коронавирусом, более восьми тысяч умерли.
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