На фоне пандемии коронавируса в Италии резко упал уровень преступности

Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

В Италии, которую эпидемия коронавируса затронула наиболее сильно из европейских стран, наметилось резкое снижение уровня преступности.

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Как сообщает DW, с 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тысячи преступлений.

Это на 64% меньше, чем в тот же период 2019 года.

Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

Как сообщал УНИАН, в Италии более 80 тысяч человек заболели коронавирусом, более восьми тысяч умерли.

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