Автор "памятки по Крыму" назвал Путина некомпетентным и увидел симптомы паранойи в его заявлениях

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Многие сегодня просят прокомментировать заявление гражданина Путина В.В., замещающего должность Президента РФ, сделанное на заседании так называемой "Общественной палаты" о том, что ОЗПП обслуживает интересы иностранных государств в контексте спича про иностранных агентов. Позиция ОЗПП: 1. Господин Путин В.В. некомпетентен давать оценку деятельности общественных объединений; 2. Господин Путин В.В. плохо информирован, так как ОЗПП не имеет официального статуса иностранного агента и не получает зарубежного финансирования; 3. Подобного рода заявления самого господина Путина В.В. и ряда его коллег в связи с публикацией Памятки для потребителей при посещении оккупированных территорий временами похожи на симптомы паранойи», - написал он.

Как сообщал УНИАН, «Роскомнадзор» заблокировал в понедельник, 22 июня, сайт российской общественной организации, которая советовала российским туристам просить разрешения властей Украины, чтобы посетить оккупированный Крым.

По мнению «Роскомнадзора», в обнародованной организацией памятке для туристов присутствуют «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России».