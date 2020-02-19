В Британии введут балльную систему для желающих получить рабочие визы

Британские власти ожидают, что новая система снизит общий уровень миграции и при этом «привлечет лучших со всего мира».

Правительство Великобритании объявило о подготовке масштабной иммиграционной реформы.

Она, как утверждает кабинет премьер-министра Бориса Джонсона, направлена на то, чтобы привлечь в Британию высококвалифицированных специалистов и снизить число мигрантов с низкой квалификацией, которые работают за небольшие деньги. Об этом сообщает "Радио свобода".

Новые правила, как ожидается, вступят в силу с 1 января 2021 года, после завершения переходного периода в отношениях с ЕС, что действует после выхода Британии из Евросоюза.

Реформа непосредственно коснется граждан стран ЕС, особенно из Центральной и Восточной Европы. Сотни тысяч граждан таких стран, как Польша, Латвия, Литва работают в Британии. По новым правилам, их трудоустройства усложнится.

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Реформа предполагает, что потенциальных мигрантов будут оценивать по балльной системе. Претенденты на получение долгосрочной рабочей визы должны будут доказать, что владеют английским языком, и иметь от работодателя предложение рабочего места с зарплатой не ниже 25600 фунтов в год – это больше, чем сейчас получают много работающих в Британии мигрантов. Дополнительные баллы начисляются за высокий уровень образования.

Британские власти ожидают, что новая система «снизит общий уровень миграции» и при этом «привлечет лучших со всего мира».

Граждане стран ЕС по новым правилам будут приравнены к гражданам других стран. Они, впрочем, будут иметь право жить в Британии без визы в течение шести месяцев подряд, но не смогут при этом работать.

Оппозиция и ряд представителей бизнеса раскритиковали план правительства, отметив, что они могут ударить по британской экономике. В частности, до 20 процентов работников в промышленности и строительстве в Британии сейчас – граждане ЕС.