Экс-министр финансов Германии отказался сотрудничать с Фирташем

Бывший министр финансов Германии, а ныне депутат Бундестага Пеер Штайнбрюк решил, что он не будет оказывать услуги советника "Агентству по модернизации Украины" (АМУ). Об этом во вторник, 9 июня, сообщает dpa со ссылкой на заявление АМУ, переданное в СМИ.

Штайнбрюк решил отозвать свое участие из-за "комплексных и обостряющихся политических отношений в Украине", сообщает DW.de со ссылкой на информагентство dpa.

Штайнбрюк также отметил несовместимость работы по модернизации украинской банковской и налоговой системы с его мандатом в качестве депутата Бундестага и члена парламентской фракции СДПГ. Ранее Штайнбрюк, несмотря на критику, намеревался сотрудничать с агентством и четко заявлял о своей поддержке "этой задачи и функции".

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Инициатива по созданию АМУ в марте этого года с самого начала была объектом критики из-за того, что она финансируется украинскими олигархами, в основном - Дмитрием Фирташем, состояние которого в СМИ связывают, в частности, с непрозрачными схемами поставок российского газа в Украину.

Ныне председатель совета группы компаний Group DF Фирташ находится в Вене, где он был арестован в марте 2014 года по запросу ФБР. Американские правоохранители подозревают, что Фирташ с помощью многомиллионных взяток пытался получить разрешения на добычу титана в Индии. Согласно материалам уголовного дела, которое расследовали в том числе и спецагенты ФБР, украинский миллиардер и его сообщники получили разрешение на добычу титановых руд в Индии с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллионов долларов.

30 апреля этого года суд в Вене отказал в экстрадиции украинского олигарха в США.