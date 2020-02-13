В Нидерландах нашли уже третью посылку со взрывчаткой
14:14, 13 февраля 2020Мир
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Опасную посылку обезвредили.
В Нидерландах снова нашли взрывчатку в посылке / Фото: © GlobalLookPress
В Нидерландах уже в третий раз за последние два дня нашли взрывчатку в посылке.
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Сегодня подозрительное письмо обнаружили в офисе компании Unisys в городе Лесден, которая занимается платежными операциями, передает NOS.
Как отмечается, взрывное устройство не сработало и было обезврежено Службой очистки взрывчатых веществ.
Как сообщал УНИАН, вчера в Нидерландах прогремели два взрыва. Подозревают, что взорвались бандероли.
Инциденты произошли в Амстердаме и в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Были ли эти взрывы между собой связаны, полиции пока не известно.
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