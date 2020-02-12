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В Нидерландах прогремели два взрыва

12:06, 12 февраля 2020
Мир
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Взрывы произошли сразу в двух городах Нидерландов / Фото: © GlobalLookPress

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Жертв нет, сообщила полиция, передает DW.

Инциденты произошли в Амстердаме и в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Были ли эти взрывы между собой связаны, полиции пока не известно.

В прошедшие недели заминированные почтовые отправления были обнаружены сотрудниками многих нидерландских предприятий и организаций, однако раньше они не взрывались. Полиция еще не сообщала о злоумышленниках или их мотивах.

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