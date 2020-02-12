В Нидерландах прогремели два взрыва
12:06, 12 февраля 2020Мир
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Подозревают, что взорвались бандероли. Жертв нет
Взрывы произошли сразу в двух городах Нидерландов / Фото: © GlobalLookPress
На двух нидерландских предприятиях в среду, 12 февраля, произошли взрывы. Подозревают, что взорвались начиненные взрывчаткой посылки.
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Жертв нет, сообщила полиция, передает DW.
Инциденты произошли в Амстердаме и в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Были ли эти взрывы между собой связаны, полиции пока не известно.
В прошедшие недели заминированные почтовые отправления были обнаружены сотрудниками многих нидерландских предприятий и организаций, однако раньше они не взрывались. Полиция еще не сообщала о злоумышленниках или их мотивах.
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