В Нидерландах прогремели два взрыва

Подозревают, что взорвались бандероли. Жертв нет

На двух нидерландских предприятиях в среду, 12 февраля, произошли взрывы. Подозревают, что взорвались начиненные взрывчаткой посылки.

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Жертв нет, сообщила полиция, передает DW.

Инциденты произошли в Амстердаме и в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Были ли эти взрывы между собой связаны, полиции пока не известно.

В прошедшие недели заминированные почтовые отправления были обнаружены сотрудниками многих нидерландских предприятий и организаций, однако раньше они не взрывались. Полиция еще не сообщала о злоумышленниках или их мотивах.