В Германии проходит второй день саммита "Большой семерки" (фоторепортаж)

В Германии продолжается второй день саммита "Большой семерки".

Как сообщал УНИАН, по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите собрались президенты США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци, Канады Стивен Харпер и Японии Синдзо Абэ.

Читайте такжеКанада, Германия и Великобритания настаивают на важности единой позиции стран G7 по ситуации в Украине

Институты ЕС представляют председатели Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского совета Дональд Туск.

Участники саммита вынесли на обсуждение вопросы мировой экономики, поддержание силы и процветания Евросоюза, расширение трансатлантического торгового сотрудничества, противостояние российской агрессии в Украине, противодействие угрозам, начиная от экстремизма и заканчивая изменением климата. А также была принята декларация, в которой названы условия снятия санкций с РФ.