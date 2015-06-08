Из тюрьмы строгого режима в США впервые сбежали двое мужчин

Как сообщает Радио Свобода, по данным полиции, 48-летний Ричард Мэтт и 34-летний Дэвид Пот сбежали из мужского исправительного учреждения (Clinton Correctional Facility) недалеко от канадской границы, на севере штата Нью-Йорк, ориентировочно вечером 5 июня или утром 6 июня.

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По словам полицейских, двух заключенных не обнаружили в камере во время утреннего обхода. Мужчины оставили записку со словами: «Хорошего дня!».

«Это кризисная ситуация для государства», – прокомментировал инцидент губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. При этом он добавил, что беглецы - это опасные люди, которые способны совершить тяжкие преступления вновь.

Стоит отметить, что со времени открытия тюрьмы строгого режима в 1845 году этот побег стал первым.