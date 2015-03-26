В России одноногий арестант, убивший конвоира, попытался застрелиться
07:35, 26 марта 2015Мир
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В России обнаружен Владимир Беспалов, совершивший побег из-под конвоя, убив одного конвоира и ранив второго.
Обвиняемый расстрелял двух конвоиров / Фото УНИАН
Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
"В результате разыскных мероприятий Беспалов Владимир Анатольевич 1974г.р., житель села Вольно-Надеждинское Приморского края, обнаружен на улице Сахалинская во Владивостоке сотрудниками УМВД Росси по городу Воладивосток. По предварительной информации, подозреваемый предпринял попытку суицида", - говорится в сообщении.
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Когда преступника объявили в розыск, стало известно, что у Беспалова нет одной ноги, и он использует протез.
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