Страны Балтии рассмотрят возможность создания единой системы ПВО - СМИ

К такому мнению в четверг пришли главы оборонных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии по итогам встречи в литовском Паневежисе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Латвии, эта балтийская республика заинтересована в том, чтобы переговоры по этому вопросу начались уже в начале будущего года и касались не только самой системы ПВО, но и совместных закупок.

”Согласованная закупка систем ПВО стала бы очень важным и практичным шагом в деле укрепления обороноспособности стран Балтии в долгосрочной перспективе, а также позволила бы сэкономить финансовые средства, облегчить содержание систем и разработку обучающих программ”, - отметил глава оборонного ведомства Латвии Раймондс Вейонис.

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Во время встречи стороны обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества, отметили необходимость продолжить работу над формированием совместного Балтийского батальона и сотрудничества с Польшей и Северными странами, а также договорились разработать единую концепцию развития учебной инфраструктуры стран Балтии и материально-технической базы.