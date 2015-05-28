В России нашли экстремизм в школьных тестах на экстремизм

По мнению ведомства, тесты могли возбудить социальную, расовую, национальную или религиозную рознь. Администрации Копейского городского округа объявили предостережение, пишет Русская служба BBC.

В пресс-релизе прокуратуры уточняется, что проведение теста было запланировано на прошлую неделю. Тестирование должны были пройти все восьмиклассники. При этом надзорное ведомство не уточняет, было ли оно в итоге проведено.

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