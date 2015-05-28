СМИ: Меркель пригрозила Путину альянсом США и Европы

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника издания, в прошлом году США отдали Германии инициативу в вопросе урегулирования конфликта Украины и России. Американская сторона надеялась, что Меркельу дастся быстро разрешить спорные вопросы.

Теперь же, утверждает источник, недовольные ходом развития событий американцы фактически поставили канцлеру ФРГ ультиматум: если значительного улучшения ситуации не произойдет в ближайшем будущем, в отношении РФ нужно будет предпринять куда более жесткие меры.

Именно с этим посланием, отметил собеседник, Меркель приезжала в Москву.

Читайте такжеВельманн: запрет на въезд в Россию - это сигнал в адрес Меркель"Там она прямым текстом сказала Путину: Володя, если ты не образумишься и не начнешь выполнять условия Минских соглашений, Европа и США создадут мощный антироссийский альянс и усилят давление на РФ. Если же согласишься "отдать" так называемые ЛНР и ДНР в состав Украины, мы будем готовы ослабить в отношении России санкции и начнем возвращаться к нормальным отношениям", — добавил источник.

При этом многие эксперты считают, что Путин готов "оставить" Донбасс, но на своих условиях.