Пентагон по ошибке разослал споры сибирской язвы

Четверо сотрудников лаборатории в штате Мэриленд находятся на обследовании и принимают необходимые препараты, сообщает Русская служба ВВС.

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В заявлении Пентагона подчеркивается, что споры сибирской язвы необходимы были для экспериментов, но они не должны были быть живыми.

В связи с инцидентом проводится расследование.