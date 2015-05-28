Пентагон по ошибке разослал споры сибирской язвы

09:39, 28 мая 2015
Мир
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Американские военные сообщили, что по ошибке направили образцы живых спор сибирской язвы в девять лабораторий в США, а также в Южную Корею.

REUTERS

Четверо сотрудников лаборатории в штате Мэриленд находятся на обследовании и принимают необходимые препараты, сообщает Русская служба ВВС.

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В заявлении Пентагона подчеркивается, что споры сибирской язвы необходимы были для экспериментов, но они не должны были быть живыми.

В связи с инцидентом проводится расследование.

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