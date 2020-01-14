Джонсон предложил альтернативу иранской ядерной сделке

Заключенное при посредничестве ЕС в 2015 году ядерное соглашение с Ираном предусматривает возможность использования Ираном ядерной энергетики в обмен на гарантии, что он не будет иметь ядерного оружия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал американского лидера Дональда Трампа заменить иранскую ядерную сделку его собственным новым договором, чтобы Исламская Республика не получила ядерное оружие.

Об этом пишет REUTERS.

«Если мы собираемся избавиться от него (договора – УНИАН), то заменим его на сделку Трампа», – сказал Джонсон, отметив, что «это был бы отличный вариант».

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«Президент Трамп, по его собственным словам, великолепный переговорщик. Давайте вместе работать по замене ядерного соглашения и вместо этого примем соглашение Трампа», – добавил Джонсон в интервью BBC.

Отмечается, что во вторник Франция, Великобритания и Германия запустят механизм урегулирования споров в рамках ядерного соглашения на фоне отказа Тегерана от своих обязанностей.

Процесс в конечном итоге может привести к восстановлению санкций, которые действовали ранее в соответствии с резолюциями ООН. Но дипломаты в разговоре с агентством отметили, что хотят урегулировать разногласия, а не восстановить ограничения.

Как сообщалось, в ответ на выход США из ядерного соглашения с Ираном и возобновление действия американских санкций против Тегерана, последний стал объявлять поэтапные отказы от соблюдения пунктов ядерного соглашения. Другие подписанты этого соглашения с Ираном - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - отмечали, что не намерены выходить из соглашения.

Заключенное при посредничестве ЕС в 2015 году ядерное соглашение с Ираном предусматривает возможность использования Ираном ядерной энергетики в обмен на гарантии, что он не будет иметь ядерного оружия.

Также в распространенном заявлении лидеров ФРГ, Франции и Великобритании отмечается "дестабилизационная роль Ирана, в том числе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отрядов Аль-Кудс". Тем не менее, три европейские страны выразили намерение и в дальнейшем сотрудничать с Ираном ввиду его признание сбития самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".