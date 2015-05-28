Российского оппозиционера вызвали на допрос по делу Немцова

В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что это связано с расследованием дела об убийстве Бориса Немцова, пишет ТСН.

"Я сам ничего не понимаю, позвонил сегодня адвокату Вадиму Прохорову, он сказал, что они будут просто приглашать политиков, которые знали Немцова лично, и просто разговаривать", — рассказал Рыжков, добавив, что согласился прийти на встречу со следователями.

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Оппозиционер Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В сопредседателя РПР-ПАРНАС попало четыре пули, он скончался на месте.