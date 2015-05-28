Россия отправляет на Донбасс очередной гумконвой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что колонна выйдет из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. В ее состав войдут более 100 автомобилей, которые доставят свыше 1000 тонн "гуманитарной помощи".

В РФ уверяют, что в Донецкую и Луганскую области грузовые автомобили привезут продукты питания, в том числе макаронные изделия, растительное масло, манную, пшеничную, рисовую, перловую и гречневую крупы, а также строительные материалы и медикаменты.

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Это уже 28-я колонна МЧС с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса.

Отметим, что Россия доставляет "гумпомощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считает, что таким образом Кремль доставляет боевикам оружие и другую помощь.