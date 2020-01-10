21-летняя британка, выдавая себя за 16-летнего парня, насиловала девочек (фото)

Обвиняемая обменивалась приветственными сообщениями с жертвами, а также интимными фото, разговаривала по телефону перед тем, как встретиться лично.

21-летняя Джемма Уотс маскировалась под 16-летнего парня и домогалась школьниц через соцсети. Сейчас женщину обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере по отношении 7 человек в возрасте от 14 до 15 лет.

Об этом пишет The Daily Mail.

По информации следователей, женщина знакомилась с будущими жертвами через WhatsApp и Snapchat. На своих аккаунтах Джемма фотографировалась в образе мальчика-подростка: длинные волосы прятала в кепку, надевала спортивные трусы и толстовку с капюшоном.

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Британка делилась видео о скейтбординге, использовала молодежный сленг.

Обвиняемая обменивалась приветственными сообщениями с жертвами, а также интимными фото, разговаривала по телефону перед тем, как встретиться лично.

Уотс была настолько убедительной, что даже проводила время с родителями некоторых девушек. Однажды в то, что она мальчик, поверила даже полиция.

Джемма продолжала охотиться на молодых девушек и подвергать их сексуальному насилию, несмотря на то, что находилась под следствием.

Суд признал ее виновной в минимум 7 сексуальных нападениях. Преступления связаны с четырьмя девушками в возрасте 14-15 лет. Все жертвы считали, что имели отношения с парнем, пока копы не заявили, что их парень на самом деле взрослая женщина.

Местная полиция считает, что жертв у Джемми Уотс может оказаться гораздо больше – от 20 до 50 человек, и что обманутые девочки-подростки сообщат о содеянном в полицию.