Канада хочет прямого участия в расследовании катастрофы Boeing в Тегеране

Трюдо поручил договориться об участии Канады в расследовании катастрофы с МАУ. В аварии погибли 63 гражданина Канады.

Канада рассчитывает сыграть значительную роль в расследовании Ираном катастрофы самолета МАУ, в результате которой погибли 63 граждане Канады - хотя у этих двух стран нет дипломатических отношений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Трюдо отметил, что 138 из 176 человек на борту рейса, следовавшего в Киев, должны были продолжить перелет в Канаду. Все на борту погибли, когда самолет разбился вскоре после взлета.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году. Трюдо заявил, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонит своему иранскому коллеге Мохаммеду Джаваду Зарифу позже в среду, чтобы подчеркнуть необходимость надлежащего расследования катастрофы.

"Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад", - сказал Трюдо. - "Я уверен, что в нашем взаимодействии, как через наших союзников, так и непосредственно, мы сделаем все возможное, чтобы внести значительный вклад в это расследование", - заявил он на пресс-конференции в Оттаве.

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Кроме того, Австралия, Франция и Италия, на которые Канада опирается в отношениях с Ираном, предложили помощь в консульской работы. Посол Украины также заявил, что украинское правительство готово помочь.

"Министр Шампань поддерживает связь с правительством Украины и общается с соответствующими органами власти и международными партнерами. Министр Красиво (министр транспорта Канады Марк Гарно - ред.) также работает с официальными лицами министерства транспорта Канады и поддерживает контакты со своими международными партнерами", - добавил Трюдо.

Оттава готовит консульские группы для поездки в Иран, если его правительство позволит это.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, приобщиться к расследованию катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Об этом он сообщил в своем видеообращении к украинцам.

«Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Ирана... Мы ожидаем, что (украинские специалисты — ред.) будут участвовать в работе комиссии, в частности в расшифровке записей черных ящиков... Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что сегодня поговорит по телефону с президентом Ирана об усилении сотрудничества в рамках расследования.

Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 государств, но особенно велико количество канадских граждан, преимущественно иранского происхождения.

Как сообщалось ранее, США предложили Украине помощь после авиакатастрофы в Иране. Расследование с участием украинской стороны должно начаться в Иране в ближайшее время.