Буш сплясал Путину «казачка»

Владимир Путин и Джордж Буш встретились в российском Сочи в своем президентском качестве в последний раз. Именно для подведения итогов их 8-летнего знакомства и задумывался импровизированный саммит, в ходе которого главы государств должны были дать наказ своим преемникам, как дальше управляться в сфере двусторонних отношений, пишет Газета.ру

Встреча в летней резиденции российского президента «Бочаров ручей» прошла в любимой обоими неформальной обстановке. Одетый в полувоенный френч Путин, встречавший гостей у дверей, для начала преподнес Лоре Буш букет роз, а затем повел ее мужа осмотреть макеты олимпийских сооружений в Сочи. Неофициальная часть продолжилась прогулкой по берегу Черного моря, совместным ужином, накрытым в пресс-центре, и концертом солисток Кубанского казачьего хора. Как поведали на следующий день президенты, американский гость от переизбытка чувств пустился с казачками в пляс.

Однако непринужденная атмосфера деловых результатов не принесла – переговоры глав государств продлились не больше положенного срока, президенты огласили свои позиции, но главам дипломатических ведомств, Кондолизе Райс и Сергею Лаврову, пришлось немало потрудиться, чтобы согласовать позиции сторон по итоговой декларации.

На итоговой пресс-конференции президенты констатировали отсутствие прорывных результатов. Владимир Путин отметил в первую очередь, что «изменений в наших позициях не произошло», а предложенный набор «мер доверия и транспарентности» заслуживает детального рассмотрения. Столь же лаконичен был и президент Буш.

Большинство западных газет весьма скептически оценивают итоги двусторонней встречи в Сочи, причем они не устают припоминать тот неприятный осадок, который оставил саммит НАТО в Бухаресте, итоги которого были признаны более чем неоднозначными из-за противодействия Москвы предоставлению Плана действий по членству Украине и Грузии.

Британская The Guardian вновь указывает на то, что российский президент, фактически остающийся у власти и после своего официального ухода с поста в мае, дипломатично обыграл Буша, исключительно непопулярного у себя в стране. «Путин, – продолжает издание, – судя по всему, намерен остаться у власти еще на неопределенный срок. И в ситуации нездоровых отношений между Москвой и Вашингтоном кажется очевидным, кто будет смеяться последним».

«Больше всего на свете Буш хотел заключения соглашения по ПРО. Он за этим приехал. Путин же отправил его домой с пустыми руками», – замечает британская газета. «Ни дружеские похлопывания по спине, ни даже импровизированный народный танец в исполнении Буша не могли скрыть того факта, что Путин в очередной раз хлопнул дверью перед носом своего гостя», – указывает издание.