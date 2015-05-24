Пентагон планирует развернуть на Аляске противоракетный радар дальнего радиуса действия

При этом радар будет установлен только при условии проведения обязательного исследования его влияния на окружающую среду, сообщает украинская служба Голоса Америки.

Согласно плану, радар должен заработать в 2020 году. Его главная задача - улучшить опознавательные возможности для системы ракетной защиты Соединенных Штатов. Это позволит значительно ускорить процесс ответа на потенциальный ракетный удар Северной Кореи или Ирана.

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