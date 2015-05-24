Пентагон планирует развернуть на Аляске противоракетный радар дальнего радиуса действия

09:57, 24 мая 2015
Мир
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Министерство обороны США планирует развернуть на Аляске противоракетный радар дальнего радиуса действия.

Установка противоракетного радара на отработанной нефтяной платформе у берегов Техаса

При этом радар будет установлен только при условии проведения обязательного исследования его влияния на окружающую среду, сообщает украинская служба Голоса Америки.

Согласно плану, радар должен заработать в 2020 году. Его главная задача - улучшить опознавательные возможности для системы ракетной защиты Соединенных Штатов. Это позволит значительно ускорить процесс ответа на потенциальный ракетный удар Северной Кореи или Ирана.

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