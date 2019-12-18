Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину

Собеседники также обсудили итоги "нормандского саммита", который состоялся в Париже 9 декабря.

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во вторник, 17 декабря, обсудили перспективы транзита газа через Украину.

Как утверждают в пресс-службе Кремля, телефонного разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Отмечается, что главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечают в Кремле.

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Собеседники также обсудили итоги "нормандского саммита", который состоялся в Париже 9 декабря.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний контракт на транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".