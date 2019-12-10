В Палате представителей США выдвинули официальное обвинение Трампу

Дональду Трампу вменяют препятствование деятельности Конгресса и злоупотребление властью.

Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом передает CNN.

Читайте также"Не по всем пунктам": в Конгрессе США рассказали, как будут выдвигать обвинения против ТрампаПо словам председателя судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлера, Трампу выдвинуты два обвинения – в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.

«Когда он (Трамп – ред.) использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам - это является безупречным преступлением. Это именно то, что президент Трамп сделал, когда он просил и заставлял Украину вмешиваться в наши президентские выборы 2020 года», – сообщил Надлер.

Ранее УНИАН сообщал, что в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинения в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.