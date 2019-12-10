В Палате представителей США выдвинули официальное обвинение Трампу
Демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Об этом передает CNN.
Читайте также"Не по всем пунктам": в Конгрессе США рассказали, как будут выдвигать обвинения против ТрампаПо словам председателя судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлера, Трампу выдвинуты два обвинения – в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.
«Когда он (Трамп – ред.) использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам - это является безупречным преступлением. Это именно то, что президент Трамп сделал, когда он просил и заставлял Украину вмешиваться в наши президентские выборы 2020 года», – сообщил Надлер.
Ранее УНИАН сообщал, что в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинения в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.