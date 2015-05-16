Пентагон вернет Германии базу в Штутгарте

США прекращают работу своей военной базы в немецком Штутгарте.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает lenta.ru.

База будет возвращена властям Германии в 2015 году. Как поясняется, наличие административной базы в Штутгарте избыточно с точки зрения потребностей американских вооруженных сил.

На базе, расположенной в центре Штутгарта, находятся подразделения связи и охранные структуры.

Пентагон отмечает, что возврат базы «не отразится на национальном положении ни США, ни страны пребывания».