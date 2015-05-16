Пентагон вернет Германии базу в Штутгарте
09:20, 16 мая 2015Мир
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База будет возвращена властям Германии в 2015 году
REUTERS
США прекращают работу своей военной базы в немецком Штутгарте.
Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает lenta.ru.
База будет возвращена властям Германии в 2015 году. Как поясняется, наличие административной базы в Штутгарте избыточно с точки зрения потребностей американских вооруженных сил.
На базе, расположенной в центре Штутгарта, находятся подразделения связи и охранные структуры.
Пентагон отмечает, что возврат базы «не отразится на национальном положении ни США, ни страны пребывания».
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