Четыре дня без воды и еды: в Кении рыбак во время наводнения застрял на клочке земли (видео)

Мужчина ушел ловить рыбу и не заметил, как его окружила стремительная вода.

В Кении во время наводнения спасли рыбака, который застрял на клочке земли, проведя там четыре дня без воды и еды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина ушел ловить рыбу и не заметил, как его окружила стремительная вода. Достичь берега самостоятельно ему не удалось. Не смогли помочь и местные, которые вместе думали над освобождением бедняги.

В итоге пришлось вызвать вертолет, и уже воздушная операция была успешной.

Этот рыбак один из счастливцев, которых успели спасти от бедствия. С начала масштабных паводков в Кении уже погибло 120 человек.