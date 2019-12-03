Четыре дня без воды и еды: в Кении рыбак во время наводнения застрял на клочке земли (видео)
18:47, 03 декабря 2019Мир
213 0
Мужчина ушел ловить рыбу и не заметил, как его окружила стремительная вода.
В Кении во время наводнения спасли рыбака, который застрял на клочке земли
В Кении во время наводнения спасли рыбака, который застрял на клочке земли, проведя там четыре дня без воды и еды.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЗа минуты до смерти: блогеры из РФ сняли видео перед авиакатастрофой в Эфиопии
Мужчина ушел ловить рыбу и не заметил, как его окружила стремительная вода. Достичь берега самостоятельно ему не удалось. Не смогли помочь и местные, которые вместе думали над освобождением бедняги.
В итоге пришлось вызвать вертолет, и уже воздушная операция была успешной.
Этот рыбак один из счастливцев, которых успели спасти от бедствия. С начала масштабных паводков в Кении уже погибло 120 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter