Focus: Гитлер сам придумал миф о повальной гомосексуальности нацистов

Немецкий диктатор использовал обвинения в неприемлемой на то время ориентации для преследования врагов внутри собственного режима.

Действительно ли среди нацистов было очень много гомосексуалов? На самом деле выдумку о полностью «отравленных» однополыми сношениями лидерах штурмовых подразделений СА создал один человек – Адольф Гитлер.

Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на историка Даниэля Сименса, который исследовал историю СА. Утром 30 июня 1934 года разъяренный Адольф Гитлер лично спешил в Бад-Висзе в пансионат «Ханзельбауер», чтобы устроить скорую расправу над своим соперником – Эрнстом Ремом. Именно он возглавлял СА и длительное время был доверенным лицом лидера немецких нацистов.

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Но теперь Гитлер обвинял его в желании устроить путч. Когда он вместе с другими соратниками ворвался в гостиницу, где ночевал Рем, командир группы СА в Силезии Эдмунд Хайнес и другие руководители подразделений, фюрера охватила еще большая злость.

Ведь, как утверждали очевидцы, везде были признаки невероятного извращения. Все указывало на то, что ночью там произошла пьяная оргия. И подчеркивалось, что главари СА якобы принимали участие в однополых сексуальных отношениях. К примеру, в постели Хайнеса нашли молодого юношу. Это был эпизод расправы над лидерами СА, которую впоследствии назовут «ночью длинных ножей».

Сименс сомневается, что летом 1934 года Рем готовил путч против Гитлера. Вместе с тем, среди членов СА было распространено недовольство лидером нацистов. Ведь они требовали продолжения «национальной революции». Они хотели устранить «буржуев» из экономики, чтобы самим получить доходные должности и власть в Германии. Но Гитлер вместе с Германом Герингом и Генрихом Гиммлером не хотели ликвидации старых элит. Они стремились договориться и использовать их.

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«Поэтому, чтобы обосновать удар по Рему и его окружению, нужны были аргументы. И Гитлер нашел их не только в легенде о якобы подготовке путча, но и в гомосексуальной ориентации руководителя СА», - говорится в статье.

То, что Рем действительно был гей, все хорошо знали и до того. И факт, что СА руководил кто-то с нетрадиционной ориентацией, вызывал возмущение и критику внутри нацистской партии. Но самому Гитлеру это совсем не мешало. Он отмечал, что партия – это «не интернат для благородных дам, а военная организация».

«Мобилизация долго была важнее, чем морализация», - пишет Сименс в своей книге о стратегии германского диктатора. Однако, все изменилось лишь тогда, когда Гитлеру было выгодно использовать факт о нетрадиционной сексуальной ориентации против лидера СА.

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О предпочтениях Рема стало известно еще в 1931 году. Тогда о его «гомосексуальном поведении» писала социал-демократическая газета München Post. В марте 1932 года пресса опубликовала личные письма Рема, которые не оставляли сомнений, что он действительно гей. Публикация связывала нацизм с гомосексуальностью. Это произвело впечатление на немцев, которые критически относились к нацистам. Членов СА называли «мальчиками по вызову» или «175 гвардия». Последнее прозвище намекало на статью уголовного кодекса тогдашней Германии, которая предусматривала наказание за однополые отношения.

Утверждение о гомосексуальности нацистов не понравилось Адольфу Гитлеру. Но когда он захотел устранить Рема, который критиковал его политику, оно даже ему пригодилось. Поскольку так было легче объяснить соратникам и сторонникам расправу над оппонентом. Мол, это была «чистка» руководства СА от «извращенцев».

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Позже нацисты бросили в концлагеря десятки тысяч людей с нетрадиционной ориентацией. После «ночи длинных ножей» не было больше необходимости вести себя сдержанно из уважения к высокопоставленным геям в собственных рядах.

«На самом деле мнение о том, что гомосексуальность была сильно распространена среди нацистов, встречается и до сих пор. Но вряд ли она соответствует действительности. Очевидно одно: своей стратегией, которая выставила «ночь длинных ножей» чисткой против гомосексуалов в руководстве СА, Гитлер сам стал автором мифа про нацистах-геях», - говорится в статье.