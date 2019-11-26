NRC Handelsblad: Наемники «Вагнер» входят в бизнес-модель Кремля

Москва получает очень выгодные контракты именно там, где перед тем появились ее головорезы.

Трое мужчин в масках пели песню, пока работали кувалдами в пустыни Сирии. Слова были примерно такими: «Я с плеча сниму автомат, застрелю сына, застрелю и мать». Обезглавив мужчину, россияне хвалили друг друга, а затем подожгли труп.

Недавно российская «Новая газета» опубликовала расследование относительно этого случая. А само видео появилось в интернете в конце прошлой недели. Вывод: трое головорезов, скорее всего, были наемниками из российской группы «Вагнер». Это неофициальный военный инструмент, которым Россия пользуется для расширения своего влияния в нестабильных странах с 2014 года, — пишет нидерландское издание NRC Handelsblad.

Впервые боевиков «Вагнера» заметили в Украине шесть лет назад. С того времени они появлялись в десятках других стран включительно с Сирией, ЦАР, Суданом, Ливией, Венесуэлой, Мозамбиком и даже истощенной нищетой Мадагаскаре. Они проводили тайные военные операции, следили за шахтами и месторождениями, защищали правительственных лидеров и вмешивались в местные выборы.

Читайте такжеНаемник "Вагнера", расчленивший мужчину в Сирии, учит патриотизму российских детей

Многочисленные журналистские расследования уже разоблачили операции «Вагнера». И все они так или иначе связаны с Кремлем. Интересно то, что, согласно российской конституции, использование наемников запрещено. «Вагнер» входит в структуру московской компании Concord Group, которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Его иногда называют «личным поваром Владимира Путина» за его личные связи с российским президентом и соглашения на обеспечение питания для государственных школ, больниц и армии России. В 2016 году Пригожин попал под санкции США, поскольку он организовал «фабрику троллей», которые вмешивались в американские выборы.

«Новая газета» писала, что по меньшей мере один из россиян на видео обезглавливания мужчины в Сирии был бойцом «Вагнера».

«Спрячь свое лицо. Ой, да не обращай внимания. Это видео никуда не пойдет», - говорил голос за кадром. Один из троицы головорезов опустил шарф, полностью открыв свое лицо.

Читайте такжеForeign Policy: «Вагнер» разбит, но его история еще ударит по самой России

Журналисты выяснили, что этого мужчину зовут Станислав и он родом из Ставрополя. С 2016 года он воюет «за интересы России за рубежом» в составе «Вагнера» на позиции снайпера. Место, где было снято брутальное видео, тоже доказывает причастность «Вагнера». Арабские СМИ пишут, что обезглавливание произошло в месте вблизи газового месторождения в провинции Хомс. Российские наемники помогли правительству в Дамаске отвоевать эту местность в «Исламского государства» еще в 2017 году. Вскоре после того разработка месторождения перешла в руки российской компании «Европолис», которая принадлежит Пригожину.

Это проливает свет на «бизнес-модель» организации наемников. Во всех странах, куда приходит «Вагнер», вскоре появляются выгодные государственные контракты. Когда ливийский генерал Халифа Хафтар в прошлом году встречался с Владимиром Путиным, Пригожин тоже присутствовал, так же как и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Этого года стало известно, что компания, связанная с «поваром Путина», добывала золото в Судане.

Читайте такжеThe Times: Авиаудар убил десятки наемников Кремля в Ливии

В этой стране Кремль и «Вагнер» тесно сотрудничали с президентом Омаром аль-Баширом, который теперь в отставке. В Мозамбике российские наемники «завоевали» для Москвы договор на добычу газа. Семь российских бойцов «Вагнера» были убиты местными группами.

«Деньги и политика. Было очевидно, что мы не можем конкурировать с «Вагнером»», - сказал представитель местной фирмы, комментируя российский способ получить желаемый контракт в Мозамбике.

Издание пишет, что «Вагнер» стал дешевым и эффективным решением. Это именно то, что нравится Путину.