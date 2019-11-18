Знаменитое вечернее платье принцессы Дианы выставят на аукционе

Принцессу Диану всегда будут помнить за ее благотворительную деятельность, в равной степени так же, как и за ее врожденное чувство стиля.

На аукционе Kerry Taylor, который состоится 9 декабря в Лондоне, с молотка уйдет бархатное вечернее платье с открытыми плечами – один из самых знаковых нарядов леди Ди.

Как пишет Vogue.ua, в нем принцесса Диана появилась на государственном ужине в Белом доме в 1985 году, и была сфотографирована в танце под песню из фильма «Лихорадка субботнего вечера» с актером Джоном Траволтой. Стартовая цена платья – £350,000.

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«Принцесса Диана была иконой стиля своего времени. Каждый дизайнер мечтал одеть ее, – говорят в Kerry Taylor. – Куда бы она ни пошла, будь то посещение больницы или прогулка по полю, она вдохновляла женщин всех возрастов и национальностей».

Автором платья является Виктор Эдельштейн, который создавал наряды для Дианы на протяжении 11 лет.

Принцесса Диана надевала это платье еще три раза: для государственного визита в Австрию в 1986 году; ночью в Королевском оперном театре в 1991 году; и для портрета авторства графа Сноудона в 1997 году. Позже в том же году, всего за два месяца до своей смерти, Диана продала платье на аукционе за 100 000 фунтов стерлингов, чтобы собрать средства для благотворительных организаций по борьбе со СПИДом по всему миру.