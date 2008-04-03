Грузинская оппозиция обвиняет Саакашвили в том, что саммит НАТО отказал Грузии

Часть грузинской оппозиции считает, что НАТО отказало Грузии в предоставлении программы МАР (Membership Action Plan) по вине властей страны. "Грузии отсрочили предоставление МАР потому, что в стране сейчас власть, позволившая себе 7 ноября 2007 г., когда митинг оппозиции жестоко разогнали с применением дубинок и водометов, а также фальсификацию президентских выборов 5 января 2008 г.", - подчеркнул один из лидеров оппозиционной парламентской Республиканской партии Давид Бердзенишвили. По его словам, "в официальной позиции Германии прямо сказано, что, помимо конфликтов, в Грузии имеют место политические репрессии".

Он напомнил, что Грузии в МАР отказали европейские государства - учредители НАТО, в том числе три крупные и влиятельные страны. "Когда такие страны, как Германия, Франция и Италия, против, то глупо объявлять их агентами Газпрома и В.Путина", - заявил Д.Бердзенишвили.

В свою очередь, лидер оппозиционной парламентской партии "Промышленность спасет Грузию" Зураб Ткемаладзе считает, что в скором времени вопрос предоставления стране статуса кандидата в члены НАТО решится положительно. "Вопрос решится положительно, поскольку в него достаточно активно включены администрация США, президент и кандидаты в президенты этой страны, конгресс и вообще все", - сказал он. По мнению политика, вряд ли Европа продолжит "противостояние требованию и давлению США в этом вопросе".

РосБизнесКонсалтинг