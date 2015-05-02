Британцы празднуют рождение принцессы

Она займет очередь после принца Чарльза, отца принца Уильяма и брата - принца Георга, отмечает DW.DE. Новость об этом событии сообщили в "Твиттере" на странице Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией супругов в Лондоне. Соответствующее объявление традиционно сделал и глашатай у входа в больницу Святой Марии, где родился ребенок. Объявление, подписано королевскими врачами, также было выставлено на позолоченном пюпитре у Букингемского дворца, где собрались сотни желающих стать свидетелями исторического момента.

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"Ее королевское высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца. "Герцог Кембриджский присутствовал при рождении", - говорится в сообщении.

Королева Елизавета, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и другие родные выразили радость по поводу этого события. Среди первых, кто поздравил королевскую чету, был и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. "Мои наилучшие пожелания герцогине Кембриджской, у которой сегодня родился второй ребенок, - написал Дэвид Кэмерон в "Твиттере". - Вся страна желает ей добра".

Лидер лейбористов Эд Милибэнд, который надеется победить Дэвида Кэмерона на выборах на следующей неделе, также написал в "Твиттере": "Желаю им много радости и счастья - и немного отдыха!"

Кроме должностных лиц, с королевской семьей радуются и много британцев. С середины апреля до больницы Святой Марии приходили люди с британскими национальными флагами, а с начала апреля вырос поток туристов к королевским дворцам.