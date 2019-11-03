Во Франции перевернулся автобус с туристами: 33 пострадавших

В автобусе, кроме французов, ехали граждане других стран.

Во Франции перевернулся туристический автобус компании Flixbus, следовавший из Парижа в Лондон, в результате чего 33 пассажира получили ранения.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Courrier Picard.

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Авария произошла около 11:50 по местному времени вблизи муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма.

Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся.

В автобусе ехали пассажиры из Франции, США, Испании, Австралии, Нидерландов, Румынии, России и Великобритании.

29 человек, получивших легкие ранения, доставили в больницы в городах Перонна и Мондидье, а 4 человек с тяжелыми травмами - в университетскую больницу Амьена.

Трассу, на которой произошла авария, временно перекрывали. Сейчас движение транспорта возобновили.

Как сообщал УНИАН, во Франции из-за шторма "Амели" без света остались 140 тысяч домов. Больше всех страдают жители региона Новая Аквитания. Также света нет в регионах Овернь и Окситания.