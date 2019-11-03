Шторм во Франции: 140 тысяч домов остались без света

Наибольшие проблемы испытывают жители Новой Аквитании, Овернь и Окситании.

Во Франции из-за шторма "Амели" без света остались 140 тысяч домов.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на энергосетевую компанию Enedis.

Отмечается, что наибольшие проблемы испытывают жители региона Новая Аквитания. Также света нет в регионах Овернь и Окситания. Они расположены в центре и на юге страны.

"700 специалистов делают все возможное, чтобы восстановить электричество", - заявили в компании.

Накануне национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности в восьми департаментах на западе Франции в связи с приближением шторма. Сейчас оранжевый уровень наблюдается в четырех департаментах.