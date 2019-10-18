Принц Уильям и герцогиня Кейт со второй попытки вернулась в Ісламбад из Лахора (фото)

После прибытия в Ісламбад герцоги сразу же отправились на еще одно мероприятие.

Вчера вечером герцогам Кембриджским не удалось улететь в Ісламбад. Их самолет попал под грозу и пилот два часа кружил в небе и снова посадил судно в Лахор.

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Сегодня утром вылететь из Лахора королевской чете таки удалось. Пару сфотографировали во время посадки в самолет, пишет ТСН.

На 37-летней герцогини в этот день были светлые брюки и блузка от пакистанского дизайнера Elan. В руках она несла большую черную сумку, а как обувь подобрала бежевые туфли на очень высоких каблуках.

Несмотря на вчерашнее происшествие, настроение у герцогини Кэтрин было прекрасное. Она явно не страдает аэрофобией. В Ісламбаде на королевскую семью ждет еще несколько мероприятий, после чего они отправятся домой в Лондон.

После прибытия в Ісламбад герцоги сразу же отправились в армейский кинологический центр. Одной из программ этого центра, а именно той, где собак учат распознавать взрывные устройства, Великобритания оказывает поддержку.

В этом выходе под белые брюки со стрелками герцогиня Кэтрин подобрала черную накидку на пуговицах и черные балетки на плоской подошве. На плече у Кейт снова был белый платок, в ушах все те же серьги от Accessorize из ее прошлого образа, а волосы красиво уложены волнами.

После довольно тяжелой ночи герцогиня имеет замечательный вид. Да и принц Уильям в голубой рубашке и темных брюках совершенно неуставший.

Увидим ли мы еще какие-то образы герцогини в этом туре, пока не известно. Сегодня у них последний день тура и вечером пара вернется в Лондон. Надеемся, с погодой в этот раз им повезет больше.

Напомним, 14 октября стартовал королевский тур герцогини Кембриджской и принца Уильяма в Пакистан. Тур был организован по просьбе МИД Великобритании и стал первым после того, как в Пакистан в 2006 году приезжали принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

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Своих трех детей – Джорджа, Шарлотту и Луи - Кембриджи в тур брать не стали. Британские СМИ пишут, что по логистике и безопасности этот тур стал самым сложным.

Недавно, напомним, из тура по Южной Африке вернулись герцог и герцогиня Сассекские. Они впервые побывали в туре вместе с маленьким сыном Арчи.